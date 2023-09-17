السعودية توقف 134 مسؤول في قضايا فساد بعدد من الوزارات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقيف مسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار التحقيق بعدد من القضايا الجنائية والإدارية.

ونقلت وكالة الأنياء السعودية "واس" عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعلانها أنها قامت بـ3452 جولة رقابية، والتحقيق مع 340 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت الهيئة إيقاف 134 متهما، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وأشارت الهيئة إلى أنه، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فقد تم أطلاق سراح عدد منهم بكفالة.