اتفرج تسديدة رونالدو الصاروخية تصيب مصور سعودي خلف مرمى فريق الرائد ..لن تصدق كيف أصبح؟

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تعرض مصورسعودي، لتسديدة قوية من لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة جمعتهما على الرائد، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وأظهر الفيديو، إحدى تسديدات البرتغالي الصاروخية، على مرمى نادي الرائد، ترتطم برأس أحد المصورين خلف ملعب المباراة عن طريق الخطأ، لتجعله غير متوازن، وكاد يسقط من قوة الكرة.

وفاز النصر على الرائد في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي، وقد أقيم اللقاء أمس، في تمام الساعة السادسة مساءً، وقد انتهى اللقاء بتفوق العالمي علي الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.