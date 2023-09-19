معجزة ربانية أثارت ضجة كبيرة في العالم بعد نجاة هذا المنزل الوحيد في مدينة درنة شرقي ليبيا .. ماذا كان يفعل صاحب المنزل ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لمنزل في مدينة درنة شرقي ليبيا، نجا من إعصار دانيا، ولم يتتضرر من الفيضانات التي دمرت المدينة الأسبوع الماضي .

ويظهر المنزل يقف وحيدا بعدما دُمِّرت كل البنايات السكنية المحيطة به جراء الإعصار، ما دفع بناشطين لوصف ذلك بالمعجزة الربانية .

وذكرت بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بأن صاحب المنزل، كان كافلًا لعدد من الأيتام ويدعم تحفيظ القرآن الكريم .

في حين شكك آخرون بعلاقة ذلك بعدم تدمير البناء، وقالوا إن السبب يعود لأساسيات البناء الصحيحة، ولا علاقة لذلك بعمل صالح يقوم به صاحب المنزل مع الله سبحانه وتعالى .

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم عندما انهار سدان في أعقاب العاصفة دانيال، مما أدى إلى جرف أحياء بأكملها في المدينة.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 16 من الشهر الجاري.