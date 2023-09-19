احذر.. تطبيق خطير انتشر في السعودية يقوم بسرقة الملفات والصور بطريقة احترافية.. احذفه فوراً

الرياض - محمد الاطلسي - حذر خبراء الأمن السيبراني من تطبيق خطير انتشر في السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم تحميله على الهواتف الذكية، لكنه يعمل بشكل غير قانوني ويقوم باختراق خصوصيات المستخدمين من مكالمات ورسائل.

وقال خبراء الأمن السيبراني أن تطبيق “iRecorder” يسرق الملفات والصور بذكاء وينتهك خصوصية المستخدمين لذلك يجب حذفه من الهاتف على الفور

كما أن التطبيق يقوم باستخدام الميكروفون كل 15 دقيقة لأغراض غير معروفة وليست قانونية، وأكد مستشار الأمن السيبراني “جاك مور” أنه من المثير أن التطبيق اجتاز الاختبار الأولي للدخول على متجر Google Play، غير أن التحديثات هي التي تحمل النشاط الضار، بالرغم من حذف التطبيق من جوجل بلاي.

هذا ويوصى بإلغاء تثبيته نهائيًا من الهواتف المحمولة، مع الابتعاد نهائيًا عن تحميله من أي منصة على جوالك، منعًا لتعرض معلوماتك وبياناتك وملفاتك للتجسس والسرقة.

مع ضرورة متابعة تنبيهات وتحذيرات خبراء الأمن السيبراني باستمرار في ظل انتشار العديد من البرامج والتطبيقات الخبيثة التي تعرض حساباتك للسرقة.