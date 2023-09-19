واقعه مروعة يشيب لها شعر الرأس..فتاة سعودية تقوم برمي اخوانها من نافذة السيارة من اعلى قمة جبل والسبب صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الإعلامي "عيسى آل هادي العسيري"، مدير إدارة الإعلام في تعليم رجال ألمع، تفاصيل وفاة فتاة بطريقة بطولية، حيث ضحت بنفسها لإنقاذ أشقائها من الموت، بعد انحراف سيارتهم وسقوطها أسفل جبال حسوة برجال ألمع.

وأوضح خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الفتاة تدعى ريما مناع راشد، وهي من جبال حسوة في محافظة رجال ألمع، وتعرضت لحادث مروع برفقة أسرتها الأربعاء الماضي، أثناء توجههم إلى رجال ألمع لقضاء بعض الوقت من الإجازة الصيفية.

وقال: "أثناء انتقال عائلة ريما صعودًا إلى مقر قريتهم في مركز حسوة عبر عقبة (المعلك)؛ تعطلت المركبة وبدأت في الانحراف والانجراف إلى هوة الطريق".