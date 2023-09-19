الحوثي يغادر الرياض بعد محادثات مع مسؤولين سعوديين

الرياض - محمد الاطلسي - ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن وفد الحوثيين المفاوض يعتزم مغادرة الرياض اليوم الثلاثاء، بعد جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين.

ولم تضف المصادر المزيد من التفاصيل حول النتائج التي خرجت بها المحادثات.

هذا وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق، أن المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.

وأوضحت الوكالة أن "الدعوة جاءت امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023".

كما كشف موقع"يمن مونيتور" يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر، أن "اتفاقا في لمساته الأخيرة تجري مناقشته المناقشة الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض"، مشيرة إلى أن "الاتفاق يتضمن اتفاقا دائما على وقف إطلاق النار على الشريط الحدودي".