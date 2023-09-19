الجوازات السعودية تصدر قائمة بالمهن المعفية نهائياً من نظام الكفيل في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - صرح مصدر مطلع بالمملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل في المملكة للوافدين والمقيمين والتابعين والمرافقين لهم، وذلك بناءً توضيحات من إدارة الجوازات. وجاءت قائمة المهن التي لا تحتاج إلى كفيل في المملكة العربية السعودية المهن الإدارية، المدير التنفيذي، مدير المبيعات، المحاسب، السكرتير التنفيذي، المدير الإداري، مدير حسابات، مهندس مدني، مهندس إنشائي، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، المهن الطبية.

وقررت المملكة السعودية أن تعطي الفرص لأي وافد فيها ، بالقيام بنقل الكفالة بنفسه، أو السفر بدون كفيل. وذلك حتى يستطيع العمل في المهن المحددة وفقاً للقانون السعودي داخل الأراضي السعودية.

الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء من أجل منع تحكم الكفلاء والسيطرة عليهم ومنع الاستغلال السيئ منهم للوافدين. هذا وقد حدد القانون السعودي عدد من الهن التي تمكن الوافدين من نقل كفالتهم لنفسهم المملكة وهي: مجال الورش مجال التوريدات مجال المقاولات مجال الحرف اليدوية.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أحمد الحميدان بأن تسعى الوزارة في هذه الفترة لاتخاذ خطوات إيجابية للتخلص من نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.

الجوازات تحدد المبلغ المترتب (تأشيرات الدخول والخروج – الزيارات العائلية – رخصة الإقامة – نقل الكفالة ) مؤكداً على أن الاستغناء عن نظام الكفيل لا يعني تحرير سوق العمل أي أن يأتي العامل من الخارج باحثاً عن العمل في المملكة بدون أي شروط.وتابع الحميدان بأنه سوف يتم وضع شروط محددة لعمل العامل الوافد في المملكة.