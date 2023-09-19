السعودية تسعد ابناء الجنسية اليمنية بمنحهم هذا الأمر ولأول مرة !

الرياض - محمد الاطلسي - منحت المملكة العربية السعودية، ميزة جديدة للزائرين لها من الجنسيتين اليمنية والسورية فقط. وأوضح برنامج "أجير"، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن جنسيات الزائرين المصرح لهم بإصدار تصاريح العمل هي الجنسيتين السورية واليمنية فقط.

وأشار البرنامج عبر حسابه بموقع "تويتر"، إلى أنه ينبغي على الراغب في العمل من غير الجنسيتين السورية واليمنية أن يكون مقيماً على كفالة منشأة.

الجدير بالذكر أن "أجير" يساهم في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة؛ حيث يُصرّح للعامل بالعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة.