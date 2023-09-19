السعودية : الاجهزة الأمنية تعلن القبض على ثلاث نساء من الجنسية اليمنية يمارسن هذا الفعل الصادم!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السلطات الأمنية السعودية، القبض على ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، يمارسن التسول أمام المحلات التجارية وقائدي المركبات.

وقال بيان للأمن العام السعودي إن الجهات الأمنية في جازان، تمكنت من ضبط عدد من المتسولين، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء المملكة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط امرأتين منهما مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تتسولان أمام المحلات التجارية، بالإضافة إلى أخرى من الجنسية ذاتها تتسول بشكل مباشر لقائدي المركبات. ودعا الأمن العام السعودي إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين.