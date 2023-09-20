امر ملكي جديد بالغاء السعودة على هذه الوظائف في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - لقد أشارت وزارة الموارد البشرية عن صدور امر ملكي بالغاء السعودة لحوالي 13 مهنة داخل المملكة العربية السعودية حيث يمكن للأجانب الوافدين إلى المملكة من العمل بها، وذلك لتوفير الكثير من فرص عمل والعمل على تحقيق الرؤية المستقبلية المملكة العربية السعودية 2030، وأوضحت وزارة الموارد البشرية أيضا المهن المسعودة بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على ما هي المهن المسعودة بالمملكة وكافة تفاصيل الأمر الملكي، وما هي المهن التي يتضمنها الأمر الملكي.

امر ملكي بالغاء السعودة

امر ملكي بالغاء السعودة

امر ملكي بالغاء السعودة

أعلنت وزارة الإعلام السعودية عن أصدار امر ملكي بالغاء السعودة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والذي يتضمن عدة وظائف التي يمكن للعاملين الوافدين والمقيمين بالمملكة العمل بها، بعد أن كانت مقتصرة على السعوديين فقط، وفي خلال السطور القادمة سوف نتعرف ما هي هذه المهن والتي سمحت المملكة للعمل بها لحين تجهيز كادر سعودي للعمل بها، وهذه فرصة عظيمة لكل الوافدين عليك الاستفادة بها وإليك أهم هذه المهن وهي كما يلي:

مهنة مدير المبيعات.

كاتب الحسابات.

السكرتارية وهي من المهن المهمة جدا للوافدين والتي تم إدخالها قريبا.

أمين مخازن أيضاً من المهن الغير المسعودة في المملكة.

مهنة الصيادلة والتي كانت من قبل مقتصرة على السعوديين فقط.

مهنة التمريض وهي من أهم المهن التي يجوز العمل بها لغير السعوديين.

المحاسبين.

بائعي المحلات بالمملكة.

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المهن المسعودة بالمملكة

بعد أن استعرضنا ما هي المهن التي سمحت بها المملكة للعمل بها حسب امر ملكي بالغاء السعودة لبعض المهن بل لا تقتصر فقط على السعوديين ويجوز الوافدين والمقيمين العمل بها، فنجد على الجانب الآخر أيضا مهن مسعودة بالمملكة لا يمكن لأحد العمل بها إلا السعوديين فقط، وإليك أهم هذه المهن التي لا يتمكن أي أحد العمل بها غير السعوديين فقط في المملكة وهي كما يلي:

وظيفة قطاع الأمن.

وظيفة مسؤول العلاقات العامة الحكومية

وظيفة مدير شئون العاملين.

وظيفة مديري الموارد البشرية.

عمل المحاسب الحكومي.

العمل في وظائف الجمارك.

العمل في وظائف كاتب شئون أفراد

وظيفة كاتب شئون العاملين.

وظيفة كاتب الاستقبال الفندقي.

عمل كاتب الاستقبال للمرضى.

وأيضاً بعض وظائف في قطاع التعليم.