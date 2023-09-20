الشكف عن قائمة البضائع الممنوع دخولها للأسواق الحرة بالمملكة العربية السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - قالت جريدة أم القرى الصادرة عن المملكة العربية السعودية أنه يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية في المملكة باستثناء بعض البضائع.

والبضائع الممنوع إيداعها في الأسواق الحرة هي:

1- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.

2- المواد المشعة.

3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.

4- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.

5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

7- البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد.

8- البضائع التي تمثل خطراً والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها.

9- أي بضائع أخرى صدر منع بشأنها.