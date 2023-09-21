إعلان عاجل وهام للسفارة اليمنية في الرياض لكل المقيمين اليمنيين في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - صدر عن سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، إعلان هام، لكافة المقيمين في المملكة من أبناء الجالية اليمنية.

وقالت السفارة، في بيان لها، يوم الأربعاء، إنها تعلن لأبنائها المقيمين في المملكة العربية السعودية أن يوم الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الثالث والتسعين للمملكة.

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة يسر قيادة السفارة ممثلةً بسعادة السفير الدكتور شائع محسن الزنداني أن ترفع جلَّ آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى مقام صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية والغالية على الأمتين العربية والإسلامية".. متمنيةً لقيادة المملكة والشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وحددت السفارة في البيان المرفق، أرقامًا للبلاغات والتواصل بشأن الوفيات والجوازات والمتابعة والترحيل.