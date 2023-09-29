مفاجأة جديدة يفجرها النجم كريستيانو رونالدو ويتخذ قرار تاريخي بشأن مستقبله مع النصر السعودي؟

الرياض - محمد الاطلسي - فجرت تقارير إعلامية، مفاجأة كبري بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر، ومسألة اعتزاله لكرة القدم، وذلك بعد تألقه أمام الأهلي مساء الجمعة.

ونجح رونالدو في قيادة النصر للفوز (4-3) على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي "عبدالعزيز العصيمي" فإن هناك قرار تاريخي اتخذه كريستيانو رونالدو، بخصوص "الاعتزال" داخل نادي النصر. بحسب موقع سعودي سبورت .

رونالدو يقرر الاعتزال في النصر

ونشر العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" هداف العالم وهداف العرب وهداف روشن والأسطورة الأول بتاريخ العالم، أخبر النصر، رغبته بأن تكون نهاية مشواره الكروي، بالنادي فقط".

وأكد عبدالعزيز العصيمي على أن رونالدو، لن يرتدي شعار أير فريقٍ أخر، بعد نهاية مشواره مع قلعة العالمي، بشكل رسمي؛ دون تحديد الموعد، سواء في 2025، أو التجديد لسنواتٍ أخرى.

وكان رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، قد انضم إلى نادي النصر، بالميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.