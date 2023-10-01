لأول مرة في تاريخها ..المملكة تطلق تأشيرة جديدة للوافدين عبر منصة قوي

الرياض - محمد الاطلسي - قامت منصة قوي التابعة لوزارة الموارد البشرية بإطلاق أنواع مختلفة من تأشيرات العمل منها تأشيرة زيارة العمل وذلك بشكل مؤقت لمدة 3 شهور بدون استخراج رخصة عمل وإقامة ويهدف هذا إلى استخدام العمالة مؤقتا داخل المملكة وممارسة الأعمال بسهولة.

أعلنت المملكة عبر منصة قوى أن هذه التأشيرة ستسمح للمواطن بالعمل داخل المملكة لمدة 3 شهور فقط بدءا من يوم دخول البلد، كما أنه يمكن تجديدها مرة أخرى لمدة 3 شهور أيضا.

الشروط الخاصة للحصول على التأشيرة

من أجل الموافقة على طلب الحصول على التأشيرة هناك عدة شروط يجب استيفائها وهي:

توافر رخصة سارية من المؤسسة.

تأكيد وزارة الموارد البشرية من عدم وجود أي مخالفات خاصة بالمؤسسة ويتم ذلك عن طريق حماية الأجور داخل المملكة.

توافر سجل تجاري ساري للمؤسسة كما أنه يستثنى من ذلك الأنشطة التي ليس لها سجل تجاري.

مطابقة المؤسسة لمتوسط مواصفات المنشأة الخضراء

يجب على حامل التأشيرة التواجد داخل السعودية لمدة 6 شهور فأكثر في العام الواحد وذلك إذا لم تُحول التأشيرة لتأشيرة مستمرة.

لقد أصبح قانون العمل في السعودية لابد له من عقد عمل مؤقت وذلك وفقا للائحة التنظيمية الخاصة بكافة التأشيرات.

أصدر هذا القرار بعد إعلان وزارة الخارجية والذي يرتبط باستخراج تأشيرة ترانزيت المجانية.

بحيث يسمح لجميع حاملي التأشيرة التجول والدخول في جميع أنحاء مناطق السعودية لمدة 4 أيام وتكون صالحة للاستخدام لمدة 3 شهور من تاريخ الاستخراج، حيث يهدف هذا إلى تنشيط وتحفيز السياحة داخل السعودية والمساعدة على التوسع.

مهن لا تحتاج لكفيل في المملكة

مع مرور الوقت سينتهي أمر الكثير نهائيا وذلك لأجل العمل داخل المملكة بكل حرية تامة لذا إليك المهن التي لا يحتاج العمل فيها إلى كفيل وهي:

المدير التنفيذي.

المدير الإداري.

مدير المبيعات.

مدير الحسابات.

السكرتير التنفيذي.

المحاسبين.

منافع الحصول على التأشيرة

يسأل كثير من المواطنين عن منافع الحصول على تأشيرة، حيث أنها لديها قدرة على توفير كثير من الموارد المرنة وإحضار الأشخاص بكل سهولة وسرعة وذلك لأنه يوجد مشاريع لا تحتاج لتوافر العمالة طوال الوقت، وعلى الجانب الآخر هناك كثير من المشاريع في مناطق بعيدة في المملكة حيث تعمل المنشآت على دعم قوتها العاملة في الداخل وتزودهم بالمتخصصين وذلك حسب الحاجة.

هل هناك طريق بري من مصر إلى السعودية

نعم يوجد وهو مشروع جسر بري أو جسر الملك سليمان وهو من أكبر وأهم المشاريع التي تعمل على الربط بين مصر والمملكة فعن طريق هذا الجسر يتم مرور السيارات بالإضافة إلى سكة قطار لنقل الركاب والبضائع من خلالها، كما يربط الجسر بين شمال غرب المملكة في منطقة تبوك محافظة جنوب سيناء وذلك اتجاه شمال شرق مصر حيث يمر بمدينة شرم الشيخ.