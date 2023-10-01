اوقح خادمة تفضحها كاميرا مراقبة ..لن تصدق ماذا فعلت في العصير وقدمته لمكفولها ..(هزت الخليج بفعلتها)

الرياض - محمد الاطلسي - اعادة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي نشر مقطع فيديو تم رصده من خلال كاميرات مراقبة منزلية وعرضه أحد البرامج الحوارية الكويتية، خادمة تضع البول في كوب عصير تم إعداده لمكفولها.

وأبرز المقطع الذي عرضه برنامج "ديوان الملا" على فضائية "الشاهد" أول أمس الأحد، إحدى الخادمات وقد أعدت "كوب عصير" بينما قامت أخرى بالتبول في كوب آخر ووضعت البول في كوب العصير.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي الفيديو وسط تعليقات مستهجنة لتصرف الخادمة ومطالبات بضبطها ومساءلتها، داعين في الوقت ذاته إلى الحذر من الخادمات.