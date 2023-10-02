رسمياً” إعتماد مواعيد الحظر الجديدة الآن 2023 طبقًا للمواعيد الشتوية في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - جميع التفاصيل الخاصة بـ مواعيد الحظر الجديدة الآن 2023، حيث قد تم اعتماد العمل بمواعيد المحضر منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد أي منذ بداية عام 2020، ومازال العمل بتلك المواعيد مستمر حتى الوقت الحالي، ومن الجدير بالذكر أن العمل بالمواعيد الدستورية قد تم اعتمادة للعمل به بداية من يوم الجمعة الماضية والتي قد وافقت يوم 29 من شهر سبتمبر 2023 الجاري.

مواعيد الحظر الجديدة الآن 2023

لقد نصت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لعام 2020 الماضي والخاص بـ وزير التنمية المحلية لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات على أن يتم العمل بالمواعيد الصيفية خلال شهور الصيف والتي تبدأ مع يوم الجمعة الاخيرة من شهر ابريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير في شهر سبتمبر في كل عام، ومع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2023 الجاري قد بدأ العمل وبشكل رسمي بالمواعيد الشاتورية اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي الذي وافق يوم 29 من شهر سبتمبر 2023 الجاري.

تفاصيل مواعيد الحظر الجديدة الآن 2023

من المقرر أن تكون مواعيد الحظر الجديدة الآن 2023 للمحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

من المقرر أن تكون مواعيد الحظر للمطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

من المقرر أن تكون مواعيد الحظر فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً، على أن يتم استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية.

وفقا لـ مواعيد غلق المحلات الشتوية، سوف يتم غلق المحلات في العاشرة مساء، على أن يتم مد التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11