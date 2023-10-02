الشرطة السعودية تضبط موظف برفقة زميلته داخل سيارته.. لن تصدقوا كيف تم معاقبته..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف محامي سعودي شهير عن العقوبة التي اتخذتها السعودية ضد موظف تم ضبطه برفقة زميلته الموظفة داخل سيارته داخل مخطط وقال المحامي السعودي مروان الجابري ان العقوبة القانونية للموظف ضُبط رفقة موظفة داخل سيارته داخل مخطط هو إحالة القضية للمحكمة وفي فيديو نشره المحامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، علق على سؤال موظف “:ما هو الإجراء المتبع بعدما ضبط من قبل دورية الشرطة وهو يتحدث مع موظفة داخل مخطط وتم تفتيشهما وإحالتهما إلى قسم الشرطة والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما”.

إحالة للمحاكمة وقال المحامي : ” القضية تحال للمحكمة لأن زميلة العمل غير محرم لك وعقوبة تقديرية” ،مشيرا إلى أن سبب عدم توقيفهما بأن القضية ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف