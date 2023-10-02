توجيهات سامية بفتح باب التجنيس لجميع الوافدين بشروط ميسرة و غير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الجنسية السعودية والجواز السعودي، من أهم واقوى الجوازات في الوطن العربي، ويحتل مراكز متقدمة في الترتيب العالمي لأقوى الجوازات، كما يحصل حامل الجواز السعودي على الكثير من الامتيازات والخدمات من الحكومة السعودية، ودول الخليج، لذلك يحلم الكثير بالحصول على الجواز السعودي، والجنسية السعودية، خصوصاً الوافدين الأجانب المقيمين في السعودية، وقد وضع مجلس الوزراء السعودي العديد الشروط للراغبين في الحصول على الجنسية، وفق ما جاء في قانون التجنس السعودي الذي سنتعرف عليه في هذا المقال، كما سنتعرف على الشروط التي حددتها الحكومة، وطريقة التقديم الجنسية السعودية بشكل إلكتروني عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.طريقة التقديم للجنسية السعودية

طريقة التقديم للجنسية السعودية تتضمن عددًا من الخطوات الواجب إجراؤها لتقديم طلب التجنيس والحصول على الجنسية السعودية، وهي كما يلي:

• في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من هنا.

• الانتقال إلى تبويب أبشر أفراد.

• تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق رقم الهوية.

• النقر على أيقونة خدماتي الموجودة في الصفحة الرئيسية.

• تحديد خيار حجز موعد من أبشر.

• اختيار أقرب فرع للأحوال المدنية.

• اختيار سبب حجز الموعد، وفي تلك الحالة يتم اختيار الرغبة في تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية.

• اختيار الموعد المراد الذهاب فيه إلى مكتب الأحوال المدنية، بما يتلائم مع ظروف الشخص، حتى يتم إتمام طريقة التجنيس في السعودية.

• تحضير المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

• تعمل وزارة الداخلية بعد ذلك على دراسة طلب المتقدم، للتحقق من استيفاء جميع الشروط والأحكام، وبذلك نكون بينا لكم كيفية الحصول على الجنسية السعودية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الشخص الذي يرغب في الحصول على الجنسية السعودية، ومن أبرز شروط الحصول على الجنسيه السعوديه ما يلي:

• الإقامة بشكل مستمر داخل المملكة العربية السعودية.

• يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولم يصدر ضده من قبل أي أحكام سابقة، سواء كان ذلك في أحد القضايا الجنائية أو الأخلاقية.

• التقديم للحصول على الجنسية السعودية متاح للأفراد الذين وصلوا إلى سن الرشد، ويستطيع أي شخص تقديم الطلب في اليوم التالي لبلوغه هذا السن.

يشترط على من يرغب في تطبيق طريقة التقديم للجنسية السعودية إجادة اللغة العربية مثل المواطنين السعوديين.

• يجب أن يكون المتقدم عاملًا في أحد المهن التي تحتاج السعودية إلى وجودها.

• وجود مصدر دخل لدى المتقدم.

• من شروط الجنسية السعودية أن يكون المتقدم شخص عاقل.

نقاط الحصول على الجنسية السعودية

في الوقت الراهن يمكن الحصول على الجنسية السعودية من قبل الأشخاص الذين يرغبون في تحقيق ذلك من خلال نظام النقاط.

إذا تمكن المتقدم من الحصول على الحد الأدنى للنقاط، فإنه سوف يتم دراسة طلبه، وإذا لم يستطيع تحقيق ذلك فسوف يتم رفض طلبه، ويعتمد هذا النظام على عددًا من المعايير، منها ما يلي:

• إذا كان الابن من أم سعودية وأب أجنبي يريد الحصول على الجنسية السعودية، فإنه يمكنه تجميع نقاط وفقًا لما يلي:

– إذا كان الأب سعودي الجنسية، فإن الابن سوف يحصل على ثلاث نقاط.

– عندنا يكون الأم سعودية الجنسية هي ووالدها، فإن الابن سوف يحصل على ثلاث نقاط.

– إذا كانت الزوجة وأبيها سعوديين الجنسية، فإن الزوج سوف يحصل على نقطة واحدة.

– إذا كان هناك أكثر من أخين سعوديين الجنسية، فإنه

يتم الحصول على ثلاث نقاط، وفي حالة وجود أخوين فقط يتم الحصول على نقطة واحدة.