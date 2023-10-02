اتفرج فتاة سعودية تزوجت مسيار 4 رجال في وقت واحد.. والنهاية زلزلة المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - روى الدكتور محمد العجمي، الكوارث التي تنتج عن زواج المسيار، خاصة تلك التي تقوم بها النساء، عند الزواج بأكثر من رجل في نفس الوقت.

وقال العجمي، في مقطع فيديو متداول على تويتر: "رصدنا واحدة متزوجة 4 مسيار، وواحدة مغربية متزوجة اثنين، والرجال ما يدرون".

وأضاف: "اللي كانت متزوجة 4 رجال، أزواجها ما يدرون أنها متزوجة، ومقسمة الأيام عليهم، كل واحد له يوم، لكن الزوج الرابع شك، جابلها هدية وذهب لها، لقى زوجها قدامه، كل واحد فيهم يقول أنا زوجها".

وواصل: "المغربية تزوجت رجلين، وعندما دخل أحدهم على موقع للتعارف، شك في العنوان المرفق بالإعلان، فذهب لصديقه وقال له أعطني عنوان زوجتك، وتفاجئ أنه نفس عنوانه هو الآخر، ليكتشفا أنهما متزوجان من امرأة واحدة"

واختتم حديثه: "هذه صارت تجارة، والشيء المهم الذي يفتقره زواج المسيار في أغلب الحالات، هو عدم وجود الولي، ويكون الزواج بالسر بدون إذن أبوها، وهذا يعتبر زواج باطل".