من هي ام الملك سلمان .. المفاجئة الأكبر في جنسيتها

الرياض - محمد الاطلسي - هناك الكثير من التساؤلات التي تدور حول من هي ام الملك سلمان؟ ومن هو الملك سلمان؟ وترجع تلك التساؤلات إلى أنها من بين زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أول ملك للبلاد ومؤسس المملكة العربية السعودية، ولذلك نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز عن أهم التفاصيل عنها.

إن الأميرة حصة بنت أحمد بن محمد السديري هي والدة الملك سلمان التي وُلدت في الأول من يناير عام 1900 ميلاديًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ووافتها المنية في الأول من يناير عام 1969م عن عمر يناهز 69 عامًا في الرياض.

والد الأميرة حصة هو أحمد بن محمد السديري ووالدتها هي الأميرة شريفة السويد التي ترجع إلى البدارين من الدواسر، الجدير بالذكر عُرف عنها قيامها بالكثير من الأعمال الخيرية كما أنها كانت حريصة على أن تجلس مع الفقيرات وتستمع إليهِن وتتعرف على ما يحتجن.

الأميرة حصة بنت أحمد بن محمد السديري

من خلال التعرف على من هي ام الملك سلمان نذكر أهم المعلومات عن الأميرة حصة السديري من خلال الآتي:

الاسم الكامل: حصة بنت أحمد بن محمد السديري.

محل الميلاد: الرياض – المملكة العربية السعودية.

يوم الميلاد: 1 يناير 1900 ميلاديًا.

تاريخ الوفاة: 1 يناير عام 1969 م/1389 هـ.

العمر عند الوفاة: 69 عامًا.

الجنسية: سعودية.

الديانة: مسلمة.

الزوج: الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

عدد الأبناء: 16 من بينهم الملك سلمان.

اللغة الأم: اللغة العربية.

من هو الملك سلمان

من خلال الوصول إلى معرفة من هي ام الملك سلمان نشير إلى أن سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود هو ملك المملكة العربية السعودية السابع وأيضًا رئيس مجلس الوزراء.

يعد أيضًا القائد الأعلى للقوات العسكرية كما أنه الحاكم العشرون من آل سعود وهو أيضًا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وهو أحد أركان العائلة الملكية السعودية.

الملك سلمان السيرة الذاتية

من خلال الاطلاع على من هي ام الملك سلمان يمكننا التعرف على أهم المعلومات عن الملك سلمان من خلال السيرة الذاتية التي تتمثل في الآتي:

الاسم الكامل: سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود.

اسم الأب: الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

اسم الأم: الأميرة حصة بنت أحمد بن محمد السديري.

محل الميلاد: الرياض – المملكة العربية السعودية.

يوم الميلاد: 5 شوال 1354 هـ.



العمر: 86 عامًا.

الجنسية: السعودية.

الديانة: الإسلامية.

العائلة: آل سعود.

المدرسة الأم: مدرسة الأمراء.

عدد الأولاد: 12.

اللغة الأم: اللغة العربية.



من خلال معرفة من هي ام الملك سلمان نشير إلى أن الملك سلمان تمت مبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من يناير عام 2015م وذلك بعد أن تُوفي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.