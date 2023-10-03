تصريح خطير " لتركي ال الشيخ " عن النادي الأهلي السعودي يثير ضجة واسعة !!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تدخله في إقالة المدرب جيسوس من الهلال في ولايته الأولى عام 2019.

وتسآءل آل الشيخ في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "هل من المعقول أن أتدخل في إقالة مدرب الهلال جيسوس بعد خروجي من الوزارة بشهرين".

وأكد أن والده في وقت من الأوقات كان يعتقد أنه خلف إقالة مدرب الهلال جييسوس في عام 2019.

وتعليقًا على ما يتردد بشأن محاربة الأهلي، بدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تلك الأقاويل، وقال: "هل من المعقول أن أحارب الأهلي.. تذكروا كيف حليت موضوع الأهلي في قضية العويس".

وأضاف آل الشيخ أنه نصح ماجد النفيعي بعدم العودة للأهلي، مضيفًا أن هناك أعضاء شرف في الأهلي مشكلتهم مع تركي آل الشيخ فقط.. وأين هم؟

وقال آل الشيخ إن النصر يملك النجم الأكثر تأثيرًا، وأن الاحتفال بالنصر واجب بعد تحقيقه بطولة كأس الملك سلمان العربية، مؤكدًا الاحتفال بأي فريق سعودي يحقق دوري أبطال آسيا، ويوجد لدى الهيئة طلبات من أندية عالمية لملاقاة النصر في كأس موسم الرياض.

وأكد آل الشيخ أن هناك انفتاحًا على استقبال عروض من الاتحاد والأهلي للمشاركة في موسم الرياض بجانب الهلال والنصر والشباب، قائلاً: "نحن جهة حكومية وننظم الفعاليات وفقًا للعوائد المالية التي ستدرها علينا".

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن الحصول على موافقة نادٍ أوروبي لوضع شعار موسم الرياض على قميص الفريق، مؤكدًا وجود فعاليات متنوعة ولا تقتصر فقط على الرياضة.

وردًا على التساؤل هل تمت مجاملة خالد البلطان في مباراة الشباب وروما؟، أجاب آل الشيخ بسؤال؛ ماذا سيقدم لي خالد البلطان؟.. رجل عزيز، لكنها ليست مجاملة، ونحن نبحث عما يفيدنا في موسم الرياض.

ولم يتوقع آل الشيخ أن أحداً يشاهد نجوماً مثل رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم من المتواجدين بالدوري، مؤكدًا أن أكبر الرعاة يتواجدون في الترفيه ووزارات الثقافة والسياحة والرياضة.

وأوضح آل الشيخ أن إدارة الهلال تواصلت معهم بخصوص ملعب المملكة أرينا ووجدوا أن التعاقد سيدر فائدة مالية لنا، مؤكدَا أن استخدام الهلال لملعب المملكة أرينا لن يتعارض مع فعاليات موسم الرياض.

وقال إن الهلال سيدفع مبالغ إضافية للطلبات التي نشأت بعد عقده في ملعب المملكة أرينا، مؤكدًا أنه تم جدولة فعاليات موسم الرياض في 2024 لتتناسب مع استحقاقات الهلال في الملعب، قائلاً: "حصلنا على 40 مليون ريال من عقد الهلال لملعب المملكة أرينا".

وأشار إلى أن الهلال سيبدأ الدفع المالي لملعب المملكة أرينا من أغسطس المقبل، ومدة العقد 4 مواسم وحتى يتم تجهيز ملعبهم الجديد.