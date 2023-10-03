بيان مفاجئ : من السفارة السعودية للمواطنين في هذه الدولة!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في كندا تنبيهًا هامًا للمواطنين بخصوص الإغلاق المؤقت للسفارة يوم الاثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣م، واستئناف العمل يوم الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣م

حيث أكدت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أنها ستظل مستعدة لاستقبال الاتصالات الطارئة من المواطنين عبر أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني طوال الساعات.

كانت السفارة السعودية في كندا قد أقامت احتفالًا باليوم الوطني الـ93 في المركز الوطني للفنون بالعاصمة أوتاوا، وحضر الاحتفال عددًا من المسؤولين الكنديين ووزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة، بالإضافة إلى فريق العمل بالسفارة والمواطنين والطلاب المبتعثين.

وقدم نائب رئيس البعثة، المفوض محمد بن فؤاد جستنيه، نبذة موجزة عن إنجازات رؤية المملكة 2030 خلال الحفل.