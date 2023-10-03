السعودية تعلن عن بشرى سارة لتسعد كافة المغتربين في هذه اللحظة!

الرياض - محمد الاطلسي - وفقاً لرؤية 2030 التي تنفذها المملكة، صدرت التوجيهات السامية بمنح الجنسية السعودية للمولودين في المملكة، خلال فترة زمنية معينة وضحها المرسوم الملكي بالتفصيل وفي هذا المقال سوف نعيد نشرها بالتفصيل أيضاً، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة التي أضيفت على قانون منح الجنسية السعودية المؤهلين للحصول على الجنسية :

نص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وهم كالتالي:

1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ