من بينها اليمن..تعرف على ترتيب أجمل نساء في المنطقة العربية

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر الموقع الأمريكي “رانكر” تصنيف اختيار أجمل نساء الدولة العربية.

وصنف الموقع الأمريكي الشهير، رانكر، السوريات في المركز الأول كـ أجمل نساء المنطقة العربية.

حين تنافست تونس والمغرب بالمراكز الثانية والثالثة بنفس عدد النقاط، ثم فلسطين بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس ، ثم جاءت الجزائر بالمركز السادس ومصر بالمركز السابع والعراق تشارك مع الأردن على المركز الثامن.

فيما جاءت كل من ليبيا واليمن والسعودية والسودان والبحرين بمراكز متتالية ، بينما كانت موريتانيا وقطر والكويت والامارات والصومال وعُمان بالمراكز الأخيرة.

من: علياء السقاف.