السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لهذه الدولة ..تفاصيل عاجلة

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، تحذيرا شديد اللهجة إلى شركة الخطوط الجوية الباكستانية (PIA)، من تأخير رحلاتها، وعدم الامتثال للجداول الزمنية المحددة لعمليات الهبوط والإقلاع.

وقالت قناة "سما" الباكستانية، أن الهيئة السعودية أبلغت عدة شركات طيران -بما فيها الخطوط الباكستانية- بالملاحظات المتعلقة بعدم التزامها بالجداول الزمنية للرحلات القادمة والمغادرة؛ مما قد يعرضها للعقوبات وفقًا للأنظمة.

كما تمت مناقشة تراجع عمليات الخطوط الجوية الباكستانية وعدم الامتثال للمواعيد المحددة لمعظم رحلاتها خلال الفترات السابقة.

وأشار مسؤولون باكستانيون بأنهم بدأوا في مناقشاتٍ لخصخصة الخطوط الجوية الباكستانية؛ بهدف تحسين أدائها وتحسين تصنيفها الدولي.