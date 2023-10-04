لكل من يريد الزواج بمواطنة مطلقة اليك الشرط الوحيد الذي اعلنته السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وزارة العدل في السعودية أن المرأة المطلقة لا يمكنها الزواج مجددا إلا إذا قدمت صك طلاقها السابق أو صك خلعها إن كانت قد خلعت زوجها.وسبق أن أوضحت وزارة العدل في المملكة قالت: “في حال رَغِبَت المرأة المطلقة بالزواج وعقد قرانها مجددا، فلا بد من تقديم صك الطلاق أو الفرقة عند العقد الجديد”.

وأشارت الوزارة إلى أن الزوج المُطلّق، يمكنه متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي : https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx ، لافتة إلى أن وثيقة توثيق الطلاق ستصله على شكل رابط برسالة على جواله الموثق .

وأن البديل عن صك الطلاق أو الخلع هو الوثيقة التي توثق الحالتين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية كانت قد أصدرت تقريرا لها، آخر مارس/ آذار الماضي، أوضحت فيه أن معدلات عقود الزواج بين السعوديين ارتفعت بنسبة 8.9% عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفق بيانات سجلات الإدارة لوزارة العدل.

حيث ارتفعت معدلات الطلاق في 2020 مقارنة بسابقه بنسبة 12.7%، إذ بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 57 ألفا و595 صكاً، سجلت أغلبها في الشهور الـ3 الأخيرة.