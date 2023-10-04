فاجعة تهز اليمن .. اتفرج حشرة صغيرة وغير سامة تقتل طفل عربي بطريقة وحشية

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر يمنية، أن حشرة الدبور الأصفر هاجمت طفل في محافظة تعز مديرية شرعب السلام بقرية العسيلة، ما أدى إلى مقتله فوراً، في حادثة أثارت الرعب في أوساط الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي حاولوا إسعاف الطفل علي لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصولهم إلى الوحدة الصحية.

وحذرت المصادر من خطر حشرة الدبور الاصفر على الأطفال والمواشي.. داعية سلطة الأمر الواقع بالتحرك الفوري للقضاء عليها قبل سقوط مزيد من الضحايا.

وخلال الشهرين الماضيين، توفيت امرأة وطفل في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب وشرعب الرونة، بعد تعرضهم لهجوم حشرة الدبور الاصفر.

واوضحت المصادر، بأن الطفل “علي عبده ناجي”، من أبناء قرية العسيله، تعرض لهجوم من حشرة الدبور الاصفر – الدبابير – اثناء ما كان يقوم برعي الاغنام.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي حاولوا إسعاف الطفل علي لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصولهم إلى الوحدة الصحية.

وحذرت المصادر من خطر حشرة الدبور الاصفر على الأطفال والمواشي.. داعية سلطة الأمر الواقع بالتحرك الفوري للقضاء عليها قبل سقوط مزيد من الضحايا.

وخلال الشهرين الماضيين، توفيت امرأة وطفل في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب وشرعب الرونة، بعد تعرضهم لهجوم حشرة الدبور الاصفر.