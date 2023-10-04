لأول مرة في التاريخ .. مدينة في هذه الدولة العظمى تبحث عن سكان ومكافأة مالية مغرية للراغبين

الرياض - محمد الاطلسي - في محاولة للحفاظ على ثرواتهم وتراثهم، تقوم عدد من المدن في الإيطالية الصغيرة بتطوير خطط مغرية لتطلب من الناس الانتقال إليها مع مقابل مادي يقرب من مليون جنيه.

قدمت بلدة بريزيتشي Presicce في منطقة مشمسة من بوليا الإيطالية، عرضًا لجذب الناس من جميع أنحاء العالم، وسيدفع المسئولين لراغبي الانتقال والإقامة في البلدة 30000 يورو (ما يعادل 753.600 ألف جنيه) لشراء سكن وتهيئة حياتهم، وفقًا لتقرير في CNN.

يقول «ألفريدو باليس» مستشار بريزتشي المحلي: "هناك العديد من المنازل المهجورة في المركز التاريخي الذي تم بناؤه قبل عام 1991 والتي نود رؤيتها حية مرة أخرى مع سكان جدد".

نقص المواليد يهدد البلدة الإيطالية وأضاف باليس إنه من المحزن أن نشهد ببطء خلو "الأحياء القديمة المليئة بالتاريخ والهندسة المعمارية الرائعة والفن من السكان".

يهدف الحافز النقدي إلى جذب السكان المحتملين للانتقال إلى المدينة الإيطالية التي شهدت انخفاضًا في معدل المواليد.

على الرغم من حقيقة أن تفاصيل الصفقة لا تزال قيد الإعداد، فقد ادعى المستشار أن السلطات تخطط لبدء قبول الطلبات في الأسابيع المقبلة وأن أي شخص مهتم يمكنه العثور على جميع التفاصيل اللازمة على موقع مجلس المدينة.