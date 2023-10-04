شاب يتحرش بفتاة سعودية شجاعة أمام الناس بطريقة مخزية لتكون هذه هي نهايته الصادمة !

الرياض - محمد الاطلسي - في حادثة اعتبرها الكثير من الناس مخزية انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة التحرش بفتاة سعودية، في مكان عام، فيما كان لافتاً ردّ فعلها، حيث لم تصمت عما جرى.

وفي الفيديو الذي حاز على رواج واسع، ظهر شخص وهو يتحرش فتاة عبر الاقتراب منها وقذفها بـ”رشاش الصابون”، المعروف في بلدان عربية بأنها تستخدم في حفلات الزفاف. ولم يمنع الزحام الشديد، الفتاة السعودية من أن تطارد هذا المتحرش، حيث شوهدت في مقطع الفيديو وهي تجري مسرعة للحاق به بعدما فرّ من أمامها مهرولاً.

أثار هذا المقطع، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء السعوديين الذي حثّوا سلطات بلادهم على ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه مثل هذه المظاهر.

فقال إبراهيم: “نتمنى أن نرى قريب جدا. تم القبض.. وكل واحد من هؤلاء التوافه اللي يحلل لنفسه إيذاء بناتنا أو إخواتنا لازم يتربى ويتعلم درسه.. عديم الرجولة والشرف”. وكتب ناشط: “ما يحدث تدمير لعاداتنا وقيمنا هذا لهو وإشغال الناس ولذا يجب إيقافها كيف الاحتفال بتاريخ يكون برشاشات الماء والصابون والمشاكل ومضارب.. يجب على المرور حبس كل من يحمل هذه الرشاشات هذه مسخره خربوا حتى طعم الإحساس بمعنى ذلك اليوم كأننا بملاهي” التحرش والتطاول على متستره بهذا الاسلوب الهمجي وعلى مرأى العام!!

التحرش والتطاول على متستره بهذا الاسلوب الهمجي وعلى مرأى العام!! لابد وضع حد للامور هذه عيب كل مرة او مناسبة وطنية نرى مثل هذه الأشكال.