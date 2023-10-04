تناول هذه الأنواع من الخضروات والفواكه عند بلوغك الأربعين لتأخير الشيخوخة وللحفاظ على نظارة بشرتك

الرياض - محمد الاطلسي - عند بلوع سن الأربعين، تقل نضارة وحيوية ومرونة البشرة، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه وترهلات الجلد.

الجرجير يعتبر الجرجير من الخضراوات الورقية الفعالة في مكافحة شيخوخة الجلد، نظرًا لمحتواها العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البشرة.

ويتميز الجرجير أيضًا باحتوائه على فيتامين سي وفيتامين أ، اللذين يحفزان الجسم على إنتاج الكولاجين اللازم للحفاظ على نضارة وشباب وحيوية البشرة.

والمواظبة على تناول الجرجير من شأنه أن يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على البشرة، عن طريق مكافحة الشوارد الحرة.

الفلفل الأحمر

مصدر غني بفيتامين سي، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، كما يحتوي على الكاروتينات، وهي أصباغ نباتية تكافح علامات الشيخوخة وتحمي الجلد من أضرار أشعة الشمس، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب.

التوت البري احتواء التوت البري على فيتامين سي وفيتامين أ ومركب الأنثوسيانين المضاد للأكسدة، يجعله من الفواكه المفيدة لصحة البشرة بعد سن الأربعين، لأنه يساعد على تعويض نقص الكولاجين في الجسم.

البروكلي

من الخضراوات الصليبية المضادة للشيخوخة، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يمنح البشرة النضارة والمرونة، فضلًا عن غناه مضادات الأكسدة التي توفر حماية ضد أضرار أشعة الشمس.

السبانخ تساعد السبانخ على تعزيز صحة البشر، لأن الحديد وفيتامين سي المتوفرين بها يحسنان تدفق الدم المؤكسج إليها ويحفزان الجسم على إنتاج الكولاجين.

وتنفرد السبانخ باحتوائها على فيتامين هـ، الذي يساهم في علاج ندوب البشرة.

البطاطا الحلوة

عند تناول البطاطا الحلوة، يحول الجسم مادة البيتا كاروتين الموجودة بها إلى فيتامين أ، المعروف بقدرته الكبيرة على إكساب البشرة المرونة والحيوية والشباب والنضارة والنعومة.

بذور الرمان يحتوي الرمان على مركب يسمى Punicalagins، ثبت أنه يحافظ على توازن الكولاجين في الجسم، مما يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة عند المواظبة على تناوله

الأفوكادو

من الفواكه الغنية بالأحماض الدهنية المقاومة اللازمة لترطيب وتنعيم البشرة، بالإضافة إلى غناه بالعناصر الغذائية المقاومة لعلامات الشيخوخة، مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ب المركب والبوتاسيوم.