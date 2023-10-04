من هي النجمة السعودية التي كشفت عن رغبتها برئاسة نادي الهلال ."عشق الطفولة" ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة السعودية الشهيرة ريم عبد الله عن رغبتها برئاسة نادي "الهلال" لكرة القدم، عشقها منذ الطفولة.

وخلال ظهورها في برنامج "صدى الملاعب" على قناة "MBC"، أوضحت ريم عبد الله قائلة: "اللون الأزرق أنا واياه عشق لا ينتهي، وقصتي مع الهلال من يوم طفولتي..الهلال بالنسبة لي عشق، وأعشقه حتى النخاع".وحول اللاعبين الذين يلفتون انتباهها، قالت الفنانة السعودية: "أي لاعب في نادي الهلال يعتبر نجم كلاعبين في السابق.. نادي الهلال كبير وكله نجوم مثل يوسف الثنيان، وسامي الجابر، ونواف نواف التمياط ومحمد الشلهوب.. كانوا نجوم وما زالوا.. واليوم في شباب متميزين.. سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني وسعود عبد الحميد".

وفي تعلقيها على مستوى "الهلال"، قالت ريم عبد الله: "ليس هذا الهلال اللي تعودنا عليه.. مستواه في الفترة الأخيرة متدني وأنا ألوم خيسوس.. لازم يغير قناعاته أو الحل الأفضل الإقالة، لأنه إدارة نادي الهلال وفرت كل شيء ودعمت الفريق بأكمله".

وأردفت الفنانة السعودية: "أنا أتمنى في يوم من الأيام أكون رئيسة لنادي الهلال".