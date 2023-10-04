السعر الآن :ترجع مخيف لريال اليمني امام العملات الاجنبية في اخر تحديث اليوم الأربعاء

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني اليوم الاربعاء تراجعا جديدا أمام العملان الأجنبية في بمدينة عدن، مسجلا 1457 لبيع الدولار الواحد، مقارنة مع 1451امس الاحد، بينما تداول السعودي بين382 و 384.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الاربعاء 4تشرين الأول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

أسعار الصرف:

سعر الصرف في مدينة عدن

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 1447 ريالا

البيع: 1457 ريالا.

ـ الريال السعودي:

الشراء:382.5 ريالا

البيع: 384 ريالا.

سعر الصرف في صنعاء

-الدولار الأمريكي:

الشراء:528 ريالا

البيع:536 ريالا.

ـ الريال السعودي:

الشراء:140.5 ريالات

البيع:141 ريالا.