مالم تعرفه من قبل.. الشيء الموجود في أجسادنا ولايوجد في جسد سيدنا ادم عليه السلام!!

الرياض - محمد الاطلسي - في بداية الخلق أكمل: الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، أوّل بلا بداية، ولكن أين كان الله؟

ذكر في حديث عن ‌أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يُسْأَلَ، فَإِذَا سَأَلَهُ أَبُو رَزِينٍ أَعْجَبَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ، مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ».

اول مخلوقات الله

العرشُ أول شيءٍ خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه على الماء، ثم خلق القلم، فعن عبادةُ بنُ الصَّامِتِ رضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «إنَّ أوَّلَ ما خَلَقَ اللهُ القَلَمُ -وهو أداةُ الكتابةِ للمَقاديرِ الَّتي يأمُرُه اللهُ بِها – فقال له:

اكْتُبْ، قال: ربِّ وماذا أَكْتُبُ؟ قال: اكْتُبْ مَقاديرَ كُلِّ شيءٍ حتَّى تَقومَ السَّاعةُ، وخلق له اللوح المحفوظ، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وكتب مقادير الخلائق، ثم خلق الملائكة والسماوات والأرض، ثم خلق بقية المخلوقات».

خلق الجن

خلق الله الجن وأسكنهم الأرض، ولك أن تعرف أخي القارئ أنّ الفرق بين الملائكة والجن هو: أنّ الملائكة مخلوقات لا تعصي الله ما أمرها وليس لهم حرية الاختيار، أما الجن فهم مكلّفون ولهم حرّية الاختيار. ومن أعظم الجن إبليس ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾، كان مطيعًا لله، فأكرمه الله ورفعه إلى السماء، أما الجنّ فسكنوا على الأرض وأفسدوها وسفكوا الدماء بينهم، فأراد الله إنهاء الفساد؛ فأنزل الملائكة فطردوهم إلى جزر البحار، وهذا موطنهم الآن كما تشير الروايات وبقيت الأرض في سلام، وهذه البداية مهمة لأنها ستفسر كثيراً من آيات القرآن الكريم. خلق ادم عليه السلام

الهدف من خلق آدم نقرأه جليًا في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فعبادة الله هي الهدف الأسمى من خلق البشر