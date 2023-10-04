المبعوث الأممي من قطر يزف تباشير سارة ستسعد كافة اليمنيين بلا استثناء ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - ناقش المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر لولوة الخاطر، ومسؤولين قطريين آخرين أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لجهود الوساطة الأممية في اليمن.

جاء هذا خلال زيارته الى الدوحة ،حيث ناقش ايضا التقدم المحرز لدعم الأطراف للاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وعلى الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال غروندبرغ: ” في حين أن حل النزاع يجب أن يتم التفاوض عليه من قبل اليمنيين، فإن زيادة التلاحم الإقليمي يعطي بلا شك أملاً أكبر في التوصل إلى حل للوضع في اليمن.، ستلعب المنطقة دورًا كبيرًا في مرافقة اليمن على طريق السلام، فضلاً عن إعادة الإعمار والتعافي.” .

ورحب بالتأييد وبالدعم للتوصل لحل سلمي للنزاع الذي أعرب عنه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شارك المبعوث الأممي غروندبرغ في فعالية إطلاق المعهد العالمي للبحوث الاستراتيجية (GISR) حيث تحاور مع مجموعة من الخبراء حول المداخل الممكنة للعمل الجماعي لمعالجة تحديات بناء السلام وإعادة الإعمار في اليمن.

وركّزت المناقشات أيضًا على ارتباط سلام واستقرار اليمن بأمن المنطقة ومسارات التجارة الدولية