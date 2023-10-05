طالب طب سعودي يشتري كتاب تكلفته 9 آلاف ريال ثم كانت المفاجأة المدوية ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - قال المشرف على المكتبة الرقمية السعودية سليمان الرياعي أن أحد طلاب الطب قد اشترى كتاب تكلفته 9 آلاف ريال، رغم توفره في المكتبة الرقمية السعودية مجانا.

وأوضح خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: أن "المكتبة هي المصدر الأول والرئيسي لجميع الباحثين والمتعلمين والمعلمين في المملكة".

وأضاف: "جميع المؤسسات التعليمية والبحثية تستفيد يوميا من مصادر المعرفة الرقمية التي تتيحها المكتبة من خلال شراكاتها مع عدد كبير من أهم مزودي المعرفة البشرية في العالم".

وتابع: " عندما يكون الطالب مكلف ببحث علمي، قبل أن يشتري الكتاب أو يبحث عنه في الإنترنت عليه أن يستفيد من المنصة في المكتبة الرقمية السعودية"، لافتا إلى أن المكتبة تحتوي على مخزون علمي كبير من الكتب والمراجع والأبحاث.

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