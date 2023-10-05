هام للمغتربين.. دولة خليجية تقلب الطاولة على الجميع وتفتح باب التجنيس للأجانب

الرياض - محمد الاطلسي - الجنسية العمانية من أهم الجنسيات العربية التي يحلم الكثير بالحصول عليها، حيث يحصل حامل الجنسية العمانية والجواز العماني على العديد من الامتيازات الخاصة، ويحتل الجواز العماني الترتيب رقم 65 في ترتيب جوازات العالم، وفقًا لمؤشر جايد للاستشارات Guide Consultants لترتيب جوازات السفر.

ويتيح جواز سفر سلطنة عمان لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 81 وجهة سفر حول العالم، مما يمنحه درجة تنقل متوسطة إجمالًا، وهناك الكثير من الامتيازات الاخرى التي يحصل عليها حامل الجواز العماني، وهو ما جعل الكثير من العرب يحلمون بالحصول عليها، وفي هذا التقرير سوف نتعرف على طريقة الحصول على الجنسية العمانية والشروط المطلوبة للحصول عليها.

[.: يتمتع حاملو جواز سفر سلطنة عمان بإمكانية السفر بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى دول عديدة مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك سيحتاج حاملو جواز سفر سلطنة عمان إلى تأشيرة مسبقة لدخول حوالي 148 وجهة في العالم من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بأكمله. طرق الحصول على الجنسية العمانية 1 – الحصول على الجنسية العمانية من خلال الميلاد يمكن الحصول على الجنسية العمانية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :

• طفل لأب عماني، بغض النظر عن مكان ميلاد الطفل.

• طفل من أم عمانية وأب مجهول أو عديم الجنسية أو لا يمنح الجنسية، حينها يمنح الطفل جواز سفر داخلي ويعتبر مقيماً أجنبياً.

• الأطفال المولودين لأبوين مجهولين في عمان هم مواطنون عمانيون بالميلاد. [ للمغتربين في السعودية والإمارات.. سلطنة عمان تقلب الطاولة على الجميع وتفتح باب التجنيس للأجانب