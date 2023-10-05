اتفرج مزارع يودع حياة الفقر ويعثر على كنز ثمين في مزرعته يساوي ملايين الدولارات وبعدها المفاجأة!!

الرياض - محمد الاطلسي - من الفقر المدقع إلى الثراء .. مزارع يعثر على كنز ثمين في مزرعته الصغيره بساوي ملايين الدولارات وبعد يومين من العثور حدثت المفاجأة!! العالم الانتم اكتشاف كنز مدفون تحت الأرض في مزرعة تركية في ولاية أضنة التركية، ويقدر قيمته بملايين الدولارات

وتم العثور على النفط في أرض تابعة لأورهان بوهور، والتي تبلغ مساحتها 50 فدانًا. وقال بوهور، الذي يمتلك 3 من الآبار الـ14 الموجودة في المنطقة على أرضه: "لقد تم سخري واعتباري مجنونًا عندما صرحت منذ سنوات بأن هناك نفطًا تحت الأرض. ولكن الآن، أينما ذهبت، يستقبلني الجميع قائلين 'لقد جاء ملك النفط'". وأضاف بوهور قائلاً: "مع استخراج النفط، بدأ أهالي قريتنا يبتسمون أيضً

ا". وقد تغيرت حياة بوهور تمامًا بعد هذا الاكتشاف. فقد كان الجميع يعتبره مجنونًا عندما صرح بهذا الأمر منذ سنوات، ولكن الآن ظهرت آبار نفطية جديدة على مساحة 3 آلاف دونم في أضنة جيهان. وأوضح بوهور، الذي تم العثور على 3 آبار من أصل 14 في المنطقة على أرضه، أنه قبل اكتشاف النفط، كان يلقب بـ"المجنون"، ولكن الآن يُدعى "ملك النفط" أينما ذهب

.وقال بوهور: "وجدنا النفط من مستوى المياه، إنها مكافأة كبيرة". وتستمر عمليات استخراج النفط بأقصى سرعة في قرية Soysallı في منطقة Ceyhan في أضنة، حيث تم العثور على آبار نفطية جديدة على مساحة 3000 فدان في المنطقة. تتواصل عمليات استخراج النفط في 14 بئرًا، حيث تتواجد ثلاثة من هذه الآبار على قطعة أرض تبلغ مساحتها 50 فدانًا وتملكها شركة أورهان بوهور، وفقًا لتصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز.

وأكد الوزير أن أعمال استخراج النفط في قرية سويسالي مستمرة بأقصى سرعة، حيث يعمل حاليًا 150 عاملًا في آبار النفط. تم إقامة مخيم للعمال في القرية، وأشار الوزير دونمز إلى أن النفط يستخرج من عمق يتراوح بين 350 و 400 متر، وأشار إلى أن سكان المنطقة يدركون أنه عند حفر بئر للري، يجب عليهم العودة إلى عمق النفط مرة أخرى. وأكد الوزير أن قيمة النفط المستخرج تبلغ مليون دولار.من جانبه، صرح أورهان بوهور الذي تتواصل عمليات استخراج النفط في أرضه قائلاً: "تم حفر ثلاثة آبار على أرضي التي تبلغ مساحتها 50 فدانًا والعمل مستمر. في الماضي، عندما قمت بحفر بئر للري في الحقل في عام 1997، اكتشفت النفط، ولكن المشروع لم يكتمل عندما أفلست الشركة التي استخرجت النفط. بقيت البئر غير نشطة لمدة 8 سنوات، وفي ذلك الوقت قالوا لي: صب الزيت في حقلك واحرقه، وأكدوا أنه لا يوجد زيت . ولكن بعد ذلك تبين أنني كنت على حق بعدما ثبت أن خط الأنابيب BOTAŞ "Mad" يمر بأرضي ويحمل النفط." وختم بوهور حديثه قائلاً: "أنا أناشد العالم بأسره. حتى أنني أساءت مع أشقائي. قالوا لي: "لا تقلق ، سيضيع مجالنا". لم أستمع واستمر. الحمد لله تبين أني على حق. إنها تساهم بحوالي مليار دولار من مجالي لبلدي. الآن حيثما ذهبت ، يقول الجميع ، "لقد جاء ملك النفط". جعلني النفط مشهوراً . إنهم يتصلون من جميع أنحاء العالم. لكنني لست قطب نفط بعد."وفقًا لتقرير صباح، يشير بحور إلى أن العمال العاملين في آبار النفط في السابق كانوا يعيشون في الفنادق في أضنة.

ومع زيادة عدد الآبار، تم إنشاء معسكر في القرية لتلبية احتياجات الإقامة والإنتاج والتخزين. ويتم تحميل النفط الخام الذي يتم استخراجه من الآبار الثلاثة هنا على 12-13 شاحنة يوميًا، ويتم نقله إلى أديامان.

من هناك، يتم ضخه إلى ميناء إرزين، ومن هناك يتم نقله إلى إزمير بواسطة السفن، حيث يتم تحويله إلى ديزل. وأضاف بحور أنه تعلم أنه كلما اقتربوا من الأرض، زادت جودة النفط. ولذلك يتم استخراج النفط من مسافة قصيرة تصل إلى 400 متر.