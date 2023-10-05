السعودية.. ام تسمع اصوات من غرفة ابنتها ليلا.. فوضعت لها كاميرا مراقبه وعندما شاهدتها كانت المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - في عصرنا الحالي يعاني الأفراد من فقدان مفهوم الأسرار والخصوصية، توجد الكثير من الهواتف الذكية والكاميرات في العالم، ولا يمكن لأي شيء أن يبقى مخفيًا، أصبحت الكاميرات وسيلة أمان حيوية، حيث تم تركيبها في المنازل وعلى الطرقات وفي المؤسسات والهيئات لحماية الممتلكات ومراقبة الأطفال،

توفر الكاميرات شعورًا بالأمان، حيث يمكن للأشخاص معرفة مكان أطفالهم طوال اليوم عبر الهواتف المتصلة بالكاميرات في المنازل. ومع ذلك في بعض الأحيان تكشف الكاميرات أفعالًا غريبة تثير الدهشة على سبيل المثال قامت امرأة تدعى “آشلي” بتثبيت كاميرات مراقبة داخل غرفة أطفالها للتأكد من سلامتهم طوال الوقت، ولكن ما اكتشفته كان مثيرًا للقلق.

بسبب وجود الكاميرات في غرفة الفتاة، وضعت الأم السعودية عهود العفيفي مراقبة داخل غرفة أطفالها الأربعة، بما في ذلك فتاة صغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات، للتأكد من سلامتهم أثناء غيابها في العمل، وفي يوم من الأيام أثناء فتحها هاتفها المتصل بالكاميرا لمراقبة أولادها، شاهدت ما أثار ريبتها ورعبها، كانت هذه المفاجأة صادمة لها لدرجة أنها تركت عملها وذهبت إلى المنزلفورًا .المفاجأة التي أرعبت الأم كانت في تلك الأصوات الغريبة وغير المألوفة التي كانت تسمعها بما في ذلك صراخ وأحيانا، وعندما دخلت غرفة الأطفال وجدت أن الأمور على مايرام، ولكن بعد الفحص والتدقيق اكتشفت أن هناك شخص ما قام باختراق كاميرا المراقبة من خلال التطبيق وتسبب في إصدار هذه الأصوات