في السعودية عادات غريبة للزواج لا تزال تُطبق حتى اليوم..مايفعله العريس في اول يوم لايصدق

الرياض - محمد الاطلسي - نعرفك اليوم على أبرز العادات السعودية للزواج، والتي لازالت تُطبق حتى اليوم، بأساليب أكثر عصرية مع دمج روح التراث والأصالة.

يتقيد الكثير من بنات وأبناء المملكة بتقاليد وعادات الزواج المتوارثة، والتي تختلف بشكل طفيف بين مناطق المملكة ومدنها، ونستعرض لك بالترتيب أهم العادات السعودية للزواج في هذا التقرير، وقد سبق وأن أطلعتك ياسمينة على تكاليف الزواج في السعودية في 2022.

“الشوفة”

تُعد كلمة “الشوفة” هي المصطلح التقليدي لأول مرة يرى فيها العريس العروس، بعد حصول الموافقة المبدئية من والد العروس وأهلها على العريس، وبمسمى آخر يُطلق عليها “النظرة الشرعية”، حيث يكون اللقاء في منزل العروسة ويتم من خلالها التعرف، وبعدها تتم “قراءة الفاتحة” كإعلان عن الخطوبة.

” المِلكة”

هي المصطلح الشعبي الذي يُطلق على حفلة “عقد القران”، وغالبًا ما يتكفل بها أهل العروس، حيث يأتي المأذون أو “المِملك” لبيت العروس لعقد القران، مع تواجد كبار عائلتين أهل العروس وأهل العروسة، وقد تكون حفلة “المِلكة” عائلية وتقتصر على المقربين، أو حفلة كبيرة في قاعة فخمة وعدد كبير من المدعوين.

“الدبش”

يعد تجهيز العروس لنفسها لبيت الزوجية من أهم الطقوس التي لازالت رائجة حتى الوقت الحاضر، حيث يُطلق مصطلح “الدبش” على جهاز العروس ومقتنياتها من ملابس وعطور، ومكياج، ومجوهرات.،الخ)، والتي يتم تغليفها وتزينها بشكل جميل ونقلها إلى منزل الزوجية وسط احتفال بسيط من قبل المقربين.

“الغُمرة”

ليلة الغُمرة هي ليلة تسبق الزفاف، حيث ترتدي العروس الزي التقليدي المتعارف لمنطقتها، وسط تجمع لصديقاتها وعائلتها، ويتم فيها جلب “نقاشة”، لنقش الحناء للعروس ورفيقاتها، ورغم أن هذا التقليد بدأ بالتلاشي مع رواج حفلات توديع العزوبية، إلا أن البعض متمسكين بالاحتفال به.

“ليلة الزفاف”

التقليد السعودي المنتشر في أرجاء المملكة في هذه الليلة، هو فصل حفل السيدات عن حفل الرجال، حيث تنقسم معظم القاعات إلى قسمين منفصلين، يحتفل الرجال بوجود فرقة شعبية ومؤدي أغاني شعبية “كالجسيس”، في حين تكون في قاعة السيدات مطربة أو “طقاقة” لإحياء حفل الزفاف، ويدخل العريس وقت “الزفة” برفقة رجال من أهل العروس المُقربين في نهاية الحفل.