السعودية تجبر الأجانب على هذا الزي الموحد ومنعهم من لبس الثوب السعودي وعقوبة قاسية لمن يخالف

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل. وقالت الوزارة إنه تم تغيير المادة إلى الآتي: “

يجب على كل منشأة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمن مظهراً مهنياً لائقاً ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل، وأن تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن تقوم المنشأة بالإعلان عن تلك الاشتراطات على حدة في مكان ظاهر بالمنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، وإقرارهم بالعلم بها”.

وأوضحت الوزارة أنها ستطبق في حق المنشأة التي تخالف هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

وذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى تحسين سوق العمل السعودي، وتطوير بيئته، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين، مضيفةً أنها تراجع وتحدث جدول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.

عاجل: السعودية تجبر الأجانب على زي موحد ومنعهم من لبس الثوب السعودي في الاماكن العامة او الخاصة ! عقوبة قاسية لمن يخالف..”وزارة الموارد البشرية.