فضيحة مدوية لدبلوماسي يمني في إيطاليا قام بعمل مخجل .. لن تصدق ماذا فعل!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت تقارير اخبارية إيطالية، الاربعاء، أن دبلوماسياً يمنياً يخضع للتحقيق بتهمة تهريب مخدرات في ست مدن إيطالية ضمن شبكة إجرامية دولية من 33 شخصاً ألقت قوات الأمن في روما القبض عليها.

وذكرت صحيفة "فانبيج" (Fanpage.it) الإيطالية أن دبلوماسياً من اليمن في إيطاليا "من بين الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في الشبكة الدولية لتهريب المخدرات التي كشفها الحرس المالي في روما".

وأوضحت الصحيفة أن "اسم الدبلوماسي اليمني موجود ضمن أمر الحبس الاحتياطي الذي أصدره قاضي التحقيقات الأولية بالمحكمة ويشمل ثلاثة وثلاثون موقوفاً".

وأكدت الصحيفة أن الدبلوماسي اليمني الذي يخضع للتحقيق لم يتم سجنه لأنه "يتمتع بالحصانة الدبلوماسية".

وأفادت الصحيفة أن "دور الدبلوماسي اليمني داخل المنظمة الإجرامية هو العمل كساعي مخدرات ونقل المادة المخدرة والأموال داخل السيارة ذات اللوحة الدبلوماسية إلى مختلف ساحات تجارة المخدرات في روما. وهي مركبات لا يمكن إيقافها عند أي نقطة تفتيش، ولا يمكن تفتيشها".

ولم تكشف الصحيفة الايطالية هوية الدبلوماسي اليمني، في حين لم تعلق سفارة بلاده في روما على الأنباء.