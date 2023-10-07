الوافدين في السعودية لن تناموا الليلة من الفرح..يمكنكم العمل في هذه المهن بدون كفالة و رسوم تجديد

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر مسؤول في السعودية عن قرار هام بإلغاء نظام الكفيل في السعودية للوافدين والمقيمين وكذلك للتابعين والمرافقين لهم وفق توضيحات من الجوازات.

الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء من أجل منع تحكم الكفلاء والسيطرة عليهم ومنع الاستغلال السيئ منهم للوافدين.

هذا وقد حدد القانون السعودي عدد من الهن التي تمكن الوافدين من نقل كفالتهم لنفسهم المملكة وهي مجال الورش مجال التوريدات مجال المقاولات مجال الحرف اليدويومن جانبه أشار وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أحمد الحميدان بأن تسعى الوزارة في هذه الفترة لاتخاذ خطوات إيجابية للتخلص من نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.