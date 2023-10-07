الحكم على معالج بالقرآن تحرش بثلاث قاصرات بهذا الأمر في دولة خليجية!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، حكما بتأييد حبس وافد معالج بالقرآن، لمدة 5 سنوات مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.

وجاء ذلك بسبب اعتدائه على 3 فتيات قاصرات من بنات بلده، وكان يفترض أن يقوم بعلاجهن من خلال الرقية الشرعية.

وتعود التفاصيل وفقا لجريدة "القبس" ، إلى قيام والد الفتيات الثلاث بمراجعة المتهم في سكنه بمنطقة المهبولة من أجل قراءة الرقية الشرعية على بناته لتخليصهن من الحسد، لكنهن خرجن باكيات وأبلغن والدهن بأن المعالج قام بأمور غير أخلاقية وتحرش بهن.

وتقدم والد الفتيات ببلاغ إلى وزارة الداخلية، وبعد التحقيقات أحيلت القضية إلى النيابة ثم المحاكمة.