مفاجأة سارة للمقيمين في السعودية.. إعلان جديد من محمد بن سلمان سيجعلكم تطيرون من الفرح

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر إعلامية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجه الجهات المختصة في المملكة بتقديم المزيد من التسهيلات للمقيمين الأجانب العاملين في السعودية وتوفير البيئة المناسبة لهم.

ووفقاً للمصادر فقد وجه ولي العهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بتأجيل تطبيق قرار سعودة المهن التي كان من المقرر سعودتها وتوطينها في 2024، وقضت توجيهات سموه باتاحة الفرصة للمقيمين للعمل فيها حتى مطلع العام 2025.

وتأتي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في إطار حرص المملكة على توفير البيئة المناسبة للوافدين والعمالة الأجنبية، والمستثمرين أيضاً.

وقد شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة تغيير كبير في ألية معاملة المقيمين، حيث صدرت العديد من التوجيهات والقرارات التي تحفظ لهم حقوقهم وتمنحهم الكثير من الامتيازات الأخرى