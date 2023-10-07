بحوزتهم أمر صادم .. القبض على مخالفين يمنيين في جازان السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السلطات السعودية، القبض على مخالفين من الجنسية اليمنية والعثور على مفاجأة صادمة بحوزتهم.

وقال بيان للسلطات السعودية إن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان ألقت القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأوضح البيان أن الأفواج الأمنية عثرت على نبتة القات بحوزة المخالفين حاولوا تهريبها إلى الأراضي السعودية بمحافظة العارضة.

وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.