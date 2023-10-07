هذا مصير من يحاول فعل هذه الأشياء الدنيئة...نهاية مأساوية لمقيم فعل شيء صادم في حمامات النساء(اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - وثقت مواطنة كويتية العثور على هاتف في وضعية التصوير مخبأ بعناية في حمامات السيدات بأحد المصارف في محافظة الفروانية

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة العثور على هاتف في وضع التصوير، في وسط استهجان كبير وانتقاد لهذا التصرف المشين.

وبشأن هوية الفاعل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الاثنين، القبض على شخصين أحدهما عربي والآخر آسيوي، وضعا هاتفا محمولا في دورة مياه مخصصة للسيدات في أحد البنوك.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث محافظة الفروانية، من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة (إساءة استخدام هاتف)".

وأكدت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مرفقة بيانها بصورة مموهة لوجه الشخصين المعتقلين.