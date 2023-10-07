انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والسعودي بصنعاء وعدن اليوم.. آخر تحديث

الرياض - محمد الاطلسي - شهد الريال اليمني تراجعا مقابل العملات الأجنبية، اليوم السبت الموافق 7أكتوبر 2023م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم السبت 7 تشرين الأول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

أسعار الصرف في عدن:

ـ الدولار الأمريكي:

1443ريالا يمنيا للشراء

1451ريالا يمنيا للبيع

ـ الريال السعودي:

382 رياال يمنيا للشراء

383 ريالا يمنيا للبيع

سعر الصرف في صنعاء:

ـ الريال السعودي:

شراء: 138 ريالا يمنيا

بيع: 139 ريالا يمنيا

ـ الدولار الأمريكي:

شراء: 520 ريالا يمنيا

بيع: 525 ريالا يمنيا.