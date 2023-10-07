دولة عربية صغيرة مساحة وسكانا لكنها تتجاوز السعودية وتركيا بقائمة كبرى الدول المصدرة للسلع عالميا

الرياض - محمد الاطلسي - وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، جاءت الصين في المرتبة الأولى ضمن الدول الأعلى في صادرات التجارة السلعية لعام 2022. لتبلغ حوالي 3.59 ترليون دولار أمريكي.

وذكر التقرير بأنه في قطاع التصنيع، قد سجل تطورا ملحوظا في ارتفاع قيمة صادرات الصين من منتجات السيارات في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 30% على أساس سنوي، باستخدام موقعها القوي في إنتاج بطاريات أيون الليثيوم لتصبح ثاني أكبر مصدر في العالم السيارات الكهربائية بعد الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت الإمارات في المرتبة الـ 11 عالميًا في قائمة الدول الرئيسية بصادرات السلع التجارية بقيمة تبلغ حوالي 599 مليار دولار أمريكي متجاوزة السعودية التي جاءت في المركز الـ21 بـ410 مليارات دولار وتركيا التي جاءت في المرتبة الـ29 بـ245 مليار دولار.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول الرئيسية الأعلى بصادرات السلع التجارية في 2022.