السعودية تعلن خبر سار للجالية اليمنية ستسعد الجميع في هذه اللحظة !

الرياض - محمد الاطلسي - في اطار دعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني والجالية اليمنية المقيمة في السعودية تقدم الجوازات السعودية تسهيلات خاصة بالجالية اليمنية لا تحظى بها اي جاليات اخرى او استثناء لعدد محدود من الجاليات.

ومن الخدمات التي تقدمها الجوازات السعودية للجالية اليمنية امكانية تمديد تأشيرة زيارة كل 3 اشهر بشكل مستمر ولفترة غير محدودة وهي خدمة تقدم لبعض الجاليات التي تعاني بلدانهم من اضطرابات وحروب وتعد الجالية اليمنية اكبر مستفيد من هذه الخدمة.

اما الخدمة الاولى فهي خدمة هوية زائر التي قدمت للجالية اليمنية حصراً وتم تصحيح اوضاع المتهربين منهم على مدى سنوات وحصل عليها مئات وعشرات الآلاف من ابناء الجالية اليمنية وما زال تجديدها مستمراً وبينما تمكن الآف من تحويلها الى هوية مقيم واقامة نظامية. ومن الخدمات الاخرى التي تقدمها المملكة لليمنيين امكانية الحاق اولاد الزائرين في سن الدراسة بالمدارس السعودية بسهولة ويسر. ك

ما قدمت الجوازات السعودية ما يقرب من مليون تأشيرة عمل خلال الخمس سنوات الماضية لليمنيين وهو رقم قياسي مقارنة بأي جالية آخرى. كما الغت الجوازات السعودية ملصق التأشيرة للقادمين من عدد من الدول منها القادمين من اليمن.