سعودية تعاني من الصداع وعندما تم فحصها اكتشف الأطباء أن السبب هو العمل الصادم الذي تفعله !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مجلة طبية مؤخراً عن حالة صحية “نادرة” لم تسجل منذ عام 2017، حيث قالت مجلة “تقارير الحالات الطبية”، إن سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، قد تم تشخيص الصداع الذي تعاني منه على أنه BRH أو “الصداع المرتبطآآ بالاستحمام”، وهو اضطرابا نادرا للصداع، لم يتم التبليغ عن إصابات به في العالم منذ 2017، بينما اقتصر تعداد الحالات المصابة به بين عامي 2000 و2017 على 50 فقط.

وغالبا ما يصيب هذا النوع من الصداع النساء الآسيويات في منتصف العمر، وتظهر الأوجاع بعد التعرض للماء الساخن.

وأشارت المجلة إلى أن السيدة التي لم يكشف عن اسمها، لم يكن لديها تاريخ مرضي مرتبطآآ بالصداع النصفي، ولكنها ظلت تعاني من أوجاع في رأسها لمدة عامين بعد استحمامها بالماء الساخن.

أملاح للإستحمام تزيل التعب و التوتّر

وما أثار استغراب العلماء أن فحوص السيدة العصبية والدم وتصويرآآ الرنين المغناطيسيآآ للدماغ والأوعية داخل الجمجمة، كانت طبيعية.

وعولجت السيدة بمسكنات الألم الأفيونية وغير الستيرويدية المضادةآآ للالتهابات، إلا أن الألم لم يزل إلا بعد إعطائها “النيموديبين”، وتجنب الاستحمام بالماء الساخن، لتستقر حالتها على مدار عامين تمت خلالهما متابعة وضعها الصحي.

و”النيموديبين” نوع منآآ الأدويةآآ تسمى مثبطات قنوات الكالسيوم، تعمل على تثبيط دخول أيونات الكالسيوم عبر قنوات الأوعية الدموية في خلايا العضلات التي توجد في جدرانها، الأمر الذي يساعد على استرخائها وتقليل الضغط في الأوعية.

ويدعو الخبراء إلى إدراج الصداع المرتبط بالاستحمام في التصنيف الدولي لاضطرابات الصداع، وهو عبارة عن نظام يستخدمه المسعفون على مستوى العالم لتحديد وتصنيف جميع اضطرابات الصداع ودرجاته.